Nieuwe website bevordert toegang tot internationale fondsen voor Caribisch Nederland

Het gezantschap voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius heeft een nieuwe stap gezet in het versterken van de banden met internationale organisaties door de lancering van hun officiële website. De website is ontworpen om een centraal informatiepunt te bieden voor het aanvragen van EU-fondsen, alsmede inzicht te geven in de mogelijkheden die de Verenigde Naties bieden en de economische ontwikkeling met Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te bevorderen.

De website belicht de inzet van het gezantschap om duurzame economische ontwikkeling in de regio te stimuleren, met een focus op thema’s zoals klimaatverandering, connectiviteit, voedselzekerheid, duurzame energiebronnen en economische diversificatie.

Speciaal gezant Edison Rijna benadrukte de betekenis van de website als een waardevolle bron voor zowel inwoners als bedrijven in Caribisch Nederland die geïnteresseerd zijn in het verkrijgen van informatie over Europese subsidies en andere internationale mogelijkheden. “We zijn trots op deze lancering en moedigen iedereen aan om de site te bezoeken en zich aan te melden voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze activiteiten,” voegde Rijna toe.

Verder biedt de website toegang tot persberichten en informatie over lopende projecten, waaronder het succesvolle selectieproces van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius voor het ’30 for 2030 Project’ van de Europese Unie, waarbij deze eilanden tegen 2030 volledig duurzaam energie zullen produceren, als enige in de Caribische regio. Bekijk de website hier: www.cabinetspecialenvoy.com