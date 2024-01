Business Incubator Bonaire met ‘koop lokaal’ promotievideo

KRALENDIJK- Business Incubator ‘Businesspark’ heeft, in samenwerking met diverse lokale ondernemers, een promotievideo geproduceerd waarin consumenten worden aangemoedigd om vooral zaken te doen met lokale ondernemers op het eiland.

De video, die onder meer twee schoonheidsspecialisten en een muziekproducent in beeld brengen, roept inwoners op vooral geld uit te geven aan ondernemers van het eiland zelf. Volgens de manager van het Businesspark, Jermainy Diaz, gaat het nog maar om de eerste van in totaal drie video’s die aandacht vragen voor het ondersteunen van lokale ondernemers.

Ziel en zaligheid

“Lokale ondernemers investeren hun ziel en zaligheid in het eiland en hun winst blijft hier”, is te horen in de voice-over van de korte clip. “Steun onze lokale ondernemers. Koop lokaal en help jonge ondernemers hun droom te verwezenlijken” zegt Diaz zelf in de promotievideo.