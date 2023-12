Overheid Bonaire helpt kinderopvang met financiële overbrugging

KRALENDIJK – Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft besloten tijdelijk financiële overbrugging te verstrekken aan centra voor kinderopvang op Bonaire.

De maatregel is nodig door onduidelijkheid over de bijdrage die door de Nederlandse overheid geleverd zal worden aan de kinderopvang. Door de demissionaire status van het Kabinet, wordt op korte termijn geen besluitvorming hierover verwacht.

Volgens gedeputeerde Nina den Heyer, zal de toelage helpen de ergste nood te ledigen. “Er is sprake van veel uitdagingen als het gaat om de kinderopvang. Veel centra voor kinderopvang kampen ook met tekortkomingen als het gaat om het onderkomen. In sommige gevallen is er uitbreiding nodig; maar in ander gevallen is er sprake van achterstallig onderhoud”.

Veel centra voor kinderopvang huren ruimte van eigenaren van panden.

Betere spreiding

Overigens zijn de financiële tekorten en uitdagingen als het gaat om huisvesting niet de enige zorgen bij de kinderopvang. Het bestuurscollege constateert dat de groei in kinderopvang in bepaalde buurten achterblijft, bij de ontwikkeling van sommige wijken. “Een wijk als Belnem is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Maar als het gaat om kinderopvang, wordt er nauwelijks wat geboden. Dat brengt weer met zich mee dat ouders in Belnem het halve eiland over moeten rijden, om hun kind weg te brengen of op te halen. En dat draagt weer in negatieve zin bij aan de drukte op de weg of opstoppingen”, aldus gedeputeerde Clark Abraham.

Abraham zegt dat het BC sterker in wil gaan zetten op integrale wijkontwikkeling, waarbij faciliteiten in een wijk gelijke tred houden met de algehele groei.