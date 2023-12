Kunstwerk Trippin Tuna komt aan op Bonaire

KRALENDIJK – Deze week is het kunstwerk Trippin’ Tuna van kunstenaar Fred Ros aangekomen op Bonaire. Het kunstwerk maakte daarvoor een rondreis van enkele maanden door Nederland. De stalen tonijn moet uitgroeien tot een icoon op Bonaire.

Deze week is er, na aankomst op Bonaire, een promotiefilm van de Trippin’ Tuna gemaakt. De tonijn zal van 15 t/m 29 januari worden tentoongesteld bij Van den Tweel Supermarket om het project van de kunstenaar te promoten. Tijdens de tentoonstelling is er ook een prijsvraag. Degene die het gewicht van de tonijn raadt, kan een prijs winnen.

Na deze tentoonstelling zal de Trippin’ Tuna weer te water worden gelaten op Bonaire en een reizende tentoonstelling onder water worden.

De Trippin’ Tuna is een tonijn van staal van bijna vijf meter lang, met de hand gesmeed in Nederland. Het is de bedoeling van de kunstenaar dat de Trippin’ Tuna uitgroeit tot icoon voor Bonaire, het beroemdste monument onder water.

