Trippin Tuna kunstwerk reist via Nederland naar Bonaire

KRALENDIJK – The Trippin’ Tuna is een reizend kunstwerk van beeldend kunstenaar Fred Ros. Een tonijn van staal van bijna vijf meter lang, met de hand gesmeed in Nederland. Momenteel reist de kunstenaar met de tonijn door Nederland totdat het kunstwerk dit najaar haar thuis zal vinden op Bonaire. Het is de bedoeling van de kunstenaar dat the Trippin’ Tuna uitgroeit tot icoon voor Bonaire, het beroemdste monument onder water.

Het kunstproject startte met het ontwerp van een prototype van de Trippin’ Tuna op Bonaire. Deze is te zien bij restaurant Macaroca (Caribbean Club) op Bonaire. Daar is een museale wand met de miniatuur van de Trippin’ Tuna en foto’s van de testfase. Op de foto’s zie je hoe de (miniatuur) tonijn in de Caribische Zee zwemt.

Sinds 26 mei dit jaar is de kunstenaar met de grote tonijn over land en over zee onderweg door Nederland. Zo bracht de Trippin’ Tuna onder andere een bezoek aan Leeuwarden, Harlingen en Terschelling. Tijdens het bezoek aan Terschelling is de tonijn ’te water gelaten en gevangen’ bij de Engelschhoek, een zandplaat ten westen van het eiland.

De komende maanden zal de Trippin’ Tuna ook nog te zien zijn bij onder andere Sail Den Helder, de Zwarte Cross en bij Bernie’s Beachclub in Zandvoort, tijdens de Grand Prix F1. Mensen worden opgeroepen om onderweg foto’s van het kunstwerk te maken en te delen met de kunstenaar via WhatsApp. Ook kun je de tag @trippintuna gebruiken op Facebook en Instagram wanneer je een foto van de tonijn post.

De kunstenaar verwacht in december dit jaar met de Trippin’ Tuna aan te komen op Bonaire. Tot die tijd kun je hun reis volgen via onderstaande kaart.

Volg hier de reis van de Trippin’ Tuna door Nederland: