Nieuw team voor Taalmaatjes Bonaire

KRALENDIJK – Taalmaatjes Bonaire kondigt met enthousiasme de komst van Mia Tweed als nieuwe projectleider. Ook het bestuur van de stichting wisselt. Christine Alvarez neemt de rol van voorzitter op zich, ondersteund door Sharellen Richardson als penningmeester en Buket Charlemagne-Kilic als secretaris.

Volgens de stichting zal met hernieuwde energie en nieuwe ideeën de bestaande missie van de stichting worden voortgezet: Het verbinden van mensen met een verschillende (taal)achtergrond op Bonaire.

Het nieuwe team zal zich richten op het voortzetten van projecten die inwoners van Bonaire verenigen. Op dit moment zijn voorbereidingen gaande voor een samenwerking met Scholengemeenschap Bonaire, waarbij ouders van leerlingen Papiamentu en Nederlands les krijgen en elkaar ondersteunen bij het oefenen van deze talen. Dit project zal niet alleen taalvaardigheden vergroten, maar ook nieuwe verbindingen tot stand brengen en daarmee de gemeenschap versterken.

Mia volgt Gerjanne Voortman op, die in 2017 Taalmaatjes Bonaire oprichtte en dit later onderbracht in Stichting Bonaire Connect. Zij heeft samen met enthousiaste vrijwilligers de afgelopen jaren honderden maatjes samengebracht die elkaar helpen bij het leren van Nederlands, Spaans, Papiamentu en andere vaardigheden.

Dank

Een speciale dank gaat uit naar het aftredende bestuur bestaande uit Barbara Sol, Bianca van Overmeeren, Ingrid Klink, Liliana Jaramillo en Masoumah Hosseini.