Eerste vlucht Westjet van Toronto op Bonaire aangekomen

Het was een feestelijke aangelegenheid. Op dinsdag 12 december kwam de eerste vlucht aan van Toronto (Canada) richting Kralendijk. De volle vlucht werd met veel enthousiasme binnen gehaald. Met één lijnvlucht per week, lijken toeristen uit Canada de weg naar Bonaire te hebben gevonden.

Binnen 4,5 uur kwam de lijnvlucht Toronto naar Kralendijk aan. De passagiers van het Westjet toestel WJA2550 landde twintig minuten te vroeg. Desalniettemin was de sfeer op Flamingo International Airport er niet minder op. Velen waren richting het vliegveld gekomen, om een glimp op te vangen van het toestel wat nog niet eerder een volle vlucht had naar een nieuwe bestemming.

Canadese fans van Westjet waren aanwezig op de airport van Kralendijk

Openingsceremonie in Toronto

Twee blije bezoekers kwamen als één van de eerste passagiers uit de terminal. Zane en Wendy Elliott komen voor de eerste keer op Bonaire. Toen zij zagen dat er een vlucht van Toronto naar Bonaire ging, hebben ze meteen geboekt. Wendy Elliott was blij met de vlucht, die voor haar bijzonder werd: ,,Het was een leuke vlucht. Er was zelfs een openingsceremonie in Toronto, waarbij een delegatie uit Bonaire aanwezig was. We hebben een fijne vlucht beleefd. Een jaar geleden wilden we hier al komen. Maar ja, toen was de vlucht veel te lang”.

Voor Zane en Wendy zal het deze week genieten worden. In Toronto is de huidige temperatuur -1 graden Celcius. In Bonaire willen zij genieten van het snorkelen, windsurfen, hiken en bijzondere plekjes die niet al te toeristisch zijn. Wendy Elliott legt uit: ,,Duiken gaan we denk ik niet doen. Maar we hebben veel zin om verschillende plekjes hier te ontdekken”.

Ook andere passagiers die aan waren gekomen met de eerste vlucht uit Canada waren verheugd met de nieuwe mogelijkheid tot vliegen naar Bonaire. Zo liet één van hen aan Bonaire.nu weten: ,,Normaliter betalen we voor een vlucht vanaf Toronto naar Bonaire met een overstap in Amerika zo rond de 1700-1800 dollar. Dat is nu een stuk minder. We betalen nu ongeveer 800 dollar. Daarnaast is de vlucht veel sneller”.

Nieuwe markt

En inderdaad, normaal gesproken moeten toeristen overstappen in Amerika. De reisduur kan dan in totaal oplopen tot wel veertien tot twintig uur. Met de nieuwe lijnvlucht is dat maar 4,5 uur. Voor Bonaire lijkt er een nieuwe mogelijkheid gekomen te zijn om nieuwe toeristen te trekken. Ook de directeur van Tourism Cooperation Bonaire Miles Mercera is enthousiast over de nieuwe ontwikkeling: ,,We zijn bezig met diversificatie van onze toeristen. Daarmee bedoel ik dat we graag nieuwe markten willen aanschrijven. De focus ligt niet alleen op Amerika, Nederland en het duiktoerisme. We kijken om ons heen waar kansen liggen. Iedereen dacht dat we alleen de focus leggen op Zuid-Amerika. Ik ben van mening dat ook Noord-Amerika en dus Canada voor Bonaire interessant is”.

Met de eerste vlucht van Westjet lijkt een eerste traject met lange voorbereidingen afgelopen te zijn. Toch denkt Mercera dat het proces nog in volle gang is: ,,Bij directe lijnvluchten zetten wij onze marketingmiddelen in. We zullen dus promoties gaan maken in Canada voor vakanties op Bonaire. Of er nu ook andere landen binnenkort rechtstreeks gaan vliegen op Bonaire? Dat is nu nog niet aan de orde. Ik denk wel dat de Braziliaanse en Colombiaanse markt voor ons eiland interessant is. Allicht is dat een optie voor de toekomst”.

Het toestel van Westjet blijft één nacht op Bonaire. Op woensdag 13 december zal de crew van Westjet om 09.00 uur het vliegtuig weer terug naar Toronto brengen. Of het toestel dan weer net zoveel passagiers richting Canada aan boord heeft, is niet bekend.