OLB grijpt in bij illegale vakantieverhuur

KRALENDIJK – Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) neemt krachtige maatregelen tegen de toenemende illegale recreatieverhuur aan toeristen. Door deze illegale praktijken zijn er problemen ontstaan zoals een onbalans in de woningmarkt en schade aan de lokale gemeenschap en geregistreerde accommodaties. Het proefproject, ingegeven door vele klachten, richt zich op handhaving en zal na een succesvolle uitvoering eilandbreed worden toegepast.

De afgelopen jaren is er een aanzienlijke toename van illegale verblijfsrecreatieve verhuur op Bonaire waarneembaar, wat in strijd is met het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB). Dit leidt tot verstoring van de lokale woningmarkt en het benadeelt de officiële hotelbranche en de vastgoedmarktwaarde op het eiland.

Het OLB benadrukt dat de aanpak niet alleen gericht is op het beëindigen van de illegale activiteiten, maar ook op de bescherming en regulering van de legale recreatieverhuur, waarbij de juiste vergunningen en locaties volgens het ROB worden gerespecteerd. De illegale verhuur heeft ook gevolgen voor de lokale economie, door verlies van huurinkomsten en minimale werkgelegenheidsbijdrage.

De Directie Toezicht en Handhaving speelt een cruciale rol in dit project, met als doel het waarborgen van de naleving van de wetgeving en het creëren van een evenwichtige omgeving waar zowel de lokale gemeenschap als toeristen van kunnen genieten.