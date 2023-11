Michael Pieters nieuwe interim directeur bij dienst R&O 

KRALENDIJK – Het bestuurscollege heeft besloten Michael Pieters aan te stellen als interim directeur van de dienst Ruimte & Ontwikkeling (R&O). De nieuwe ad interim directeur zal ook verantwoordelijk zijn voor de optimalisering van de dienst R&O.

Voor het optimalisatietraject wordt er een transitieteam geformeerd door de heer Pieters, die veel ervaring heeft in het ambtelijk apparaat. Hij is in het verleden hoofd Domeinbeheer, hedendaags bekend als afdeling Realisatie, geweest.

Na vaststelling door de gedeputeerden van structurele problemen binnen R&O acht het bestuurscollege de optimalisatie van de dienst noodzakelijk. De geconstateerde kwesties en wenselijke optimalisatie van R&O zijn volgens het BC in lijn met de bevindingen en conclusies van het ILT rapport. De daarin benoemde verbeterpunten, zoals opstellen van concrete planning, vastgestelde werkprocessen en handhaving van wettelijke termijnen voor vergunningverlening dienen constructief en proactief te worden geïmplementeerd. “Het bestuurscollege neemt de regie in handen door de optimalisatie van R&O in gang te stellen”, zegt het BC in een persbericht.

Positief

Het BC verwacht ook dat de optimalisatie van de dienst positieve effecten zal sorteren voor zowel de klanten als de medewerkers van de dienst.