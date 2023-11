Ontdek gezondheid en welzijn op de gezondheidsmarkt

KRALENDIJK – Op 18 november 2023 vindt de Gezondheidsmarkt plaats bij Plasa “Chiku” Goeloe in Bonaire. Tussen 14:00 en 21:00 uur kunnen bezoekers zich verdiepen in diverse gezondheidsonderwerpen, zoals nierziekten, gezichts- en gehoorproblemen, infectieziekten, kanker en Alzheimer.

Het evenement biedt naast informatiestands ook gezondheidscontroles, zoals bloedsuiker- en bloeddrukmetingen, en inzicht in de veiligheid van medicijnen en ondersteunende producten voor chemotherapie.

Bezoekers krijgen de kans om meer te leren over het lopende onderzoek naar kanker en de vooruitgang in kankerbestrijding. Daarnaast is er aandacht voor gezonde lokale producten en zijn er actieve workshops, waaronder een Zumba Workout met Dance and More, uitdagende oefeningen in de Thuersten Challenge en een cultureel optreden door de Foyan Boyz.

Dit evenement is een kans om zowel kennis op te doen over gezondheid en welzijn als actief deel te nemen aan diverse activiteiten. De Gezondheidsmarkt is erop gericht om een stap naar een gezondere toekomst te zetten en belooft een verrijkende ervaring voor iedereen. De organisatie kijkt ernaar uit iedereen te verwelkomen en samen een gezondere toekomst tegemoet te gaan.

“NOS TA WARDABO!!!”