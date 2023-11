Bonaire kampioen bij bolas, verspringen en balwerpen Special Olympics Kingdom Games

KRALENDIJK – Bonaire is kampioen geworden bij bocce (bolas) verspringen en balwerpen bij de Special Olympics Kingdom Games van het afgelopen weekeinde.

Aruba heeft op verschillende onderdelen de eerste prijs in de wacht gesleept. Het eiland heeft gewonnen bij de onderdelen baseball 5, beachvolleybal, voetbal, frame running, 25 meter schoolslag voor vrouwen, 25 meter freestyle zwemmen voor vrouwen. Sint-Maarten is al eerste geëindigd bij het onderdeel 25 meter schoolslag voor mannen, en 25 meter freestyle zwemmen voor mannen.

Ongeveer 120 atleten uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten hebben aan de spelen meegedaan. De bedoeling is om de Special Olympics Kingdom Games over twee jaar weer te houden. Het is nog niet bekend op welk eiland dat gebeurt.