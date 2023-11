Kaya Internashonal toch niet afgesloten voor trouwfeest

KRALENDIJK- De Kaya Internashonal, die van Kralendijk via de luchthaven naar Belnem leidt, wordt toch niet afgesloten in verband met een trouwfeest op 23 november.

Volgens het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) was de door het OLB vorige week verspreide informatie niet correct. Die suggereerde onder meer dat de weg naar Belnem enkele uren zou zijn afgesloten. Dit blijkt nu toch niet het geval te zijn.

“We bieden onze excuses aan voor het misverstand. We willen duidelijk maken dat er geen wegen zullen worden afgesloten. Een deel van Te Amo Beach is voor één dag in gebruik voor een privé-evenement, volledig in lijn met de regels van het eilandbesluit van 17 november 2008, nr.1, betreffende het gebruik en de kosten van openbare gronden”, aldus het OLB.

Het OLB zegt dat de stranden op het eiland ontmoetingsplekken zijn waar iedereen samen kan komen en feest kan vieren. “We zijn blij dat onze inwoners deze plekken kunnen gebruiken voor speciale momenten, zolang ze zich aan de regels houden en helpen om de stranden mooi en toegankelijk te houden. Terwijl wij deze situatie rechtzetten, willen we het paar dat op Bonaire trouwt alle geluk toewensen”.

Vreugdevol

Volgens het op maandag verspreide persbericht van het OLB, laten evenementen zoals deze zien hoe vreugdevol speciale momenten op ons eiland kunnen zijn.