Voor zoveelste keer omgereden pilaar bij Harbour Village kan bijna in lijst Guiness World Records

KRALENDIJK – Er zullen weinig pilaren op de wereld zijn die zo vaak omver gereden en weer hersteld zijn, als de pilaar ter hoogte van Harbour Village bij de marina.

Vooral chauffeurs die ‘s nachts met een glaasje te veel op met een te hoge snelheid de bocht willen nemen, botsen regelmatig tegen de pilaar op die in de loop der jaren zeker al zo’n tien maal omver is gereden en weer opnieuw is neergezet.

Zaterdag nog waren er werknemers te zien van het hotel, die de laatste hand legden aan het herstel van de vorige klap. Dit maal was de klap echter zo hard dat er niet één maar twee pilaren omver werden gereden, waarbij de tweede pilaar geheel aan gruzelementen lag. Daarnaast werd ook een achter de pilaar staande boom deels vernield.

De bocht kan worden aangemerkt als gevaarlijk. Er hebben al verschillende ongelukken plaatsgevonden, waarbij sommige chauffeurs het niet overleefden.

Geen informatie

Navraag bij de politie op zondag over het ongeluk dat in de nacht van zaterdag op zondag moet hebben plaatsgevonden leverde geen reactie op van het KPCN.