Politie Bonaire roept eigenaren op na diefstal in centrum

KRALENDIJK – De politie van Bonaire is op zoek naar eigenaren van voertuigen die vermoedelijk slachtoffer zijn geworden van diefstal. De misdrijven vonden plaats in de avond van donderdag 5 oktober in het centrumgebied van het eiland. De voertuigen in kwestie zijn te zien op foto’s die door de politie zijn vrijgegeven en herkenbaar aan een gele markering.

Tijdens het onderzoek naar deze diefstallen betrapte de politie een verdachte die bezig was met het doorzoeken van geparkeerde voertuigen. Het vermoeden bestaat dat de eigenaren van deze voertuigen beroofd zijn.

Mensen die hun voertuig herkennen op de vrijgegeven beelden worden verzocht zich persoonlijk te melden bij het politiebureau of contact op te nemen via het telefoonnummer 715-8000.