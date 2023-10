Inflatie lager op Bonaire

KRALENDIJK – In het derde kwartaal van 2023 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire bijna twee procent duurder dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal was de inflatie 4,6 procent. Dit meldt het CBS op basis van de consumentenprijsindex Caribisch Nederland.

Prijzen stegen op Bonaire met één procent ten opzichte van vorig kwartaal. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2023 stegen de prijzen op Bonaire in het derde kwartaal ook met één procent.

Deze stijging wordt met name veroorzaakt door vervoer, de prijzen van vliegtickets stegen in het derde kwartaal met vijftien procent ten opzichte van vorig kwartaal.

Daarnaast stegen de prijzen van kleding en schoeisel met bijna drie procent. De prijzen voor voedingsmiddelen stegen in het derde kwartaal met één procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

De stijging dit kwartaal wordt afgeremd door de kosten voor energie, deze daalden met ruim veertien procent ten opzichte van vorig kwartaal door een verlaging van het variabele energietarief per 1 juli.