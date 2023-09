TikTok influencers bezoeken Bonaire

KRALENDIJK – Tussen 9 en 12 september heeft Tourism Corporation Bonaire (TCB) in samenwerking met haar marketingbureau uit Amerika 35 TikTok influencers uit de VS en Canada ontvangen. Deze groep heeft een bereik van 40 miljoen volgers op TikTok en Instagram en hebben content gemaakt over de culturele en duurzame aspecten van Bonaire.

TikTok telt 1,5 miljard actieve maandelijkse gebruikers, waarvan een deel in de leeftijdscategorie 18 tot 34 jaar valt. Tijdens het “TikTok Island Hop” evenement maakten de TikTok influencers kennis met de cultuur en natuur van Bonaire. Het evenement werd afgesloten bij Grand Windsock Bonaire. Content is te vinden op TCB’s TikTok en Instagram-pagina.

Na Bonaire reisden de TikTok influencers door naar Curaçao.