Jorien Wuite (D66) doet niet mee aan komende Tweede Kamer verkiezingen

DEN HAAG – Jorien Wuite (D66) heeft woensdag via haar persoonlijke LinkedIn-account aangekondigd dat ze niet zal deelnemen aan de aankomende verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer.

Wuite zegt dat zij in de afgelopen 2,5 jaar heeft met trots de leiding heeft genomen in het pleiten voor Cultuur en Koninkrijksrelaties, terwijl ze tegelijkertijd voorzitter was van de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, geïnspireerd door de idealen van D66.

Wuite benadrukt ook haar actieve pleidooi voor een inclusieve culturele sector die de groei van jonge makers koestert, gebaseerd op vertrouwen en innovatie. Haar inzet strekte zich uit tot het pleiten voor een sociaal minimum in Caribisch Nederland, het versterken van de koninklijke relaties en het herdenken van historische excuses voor het slavernijverleden.

“Ondanks deze prestaties heeft de naderende verkiezingen mij doen besluiten om niet opnieuw verkiesbaar te zijn in november, met de hoop nieuwe Caribische kandidaten te zien. Dankbaar voor de steun die ik heb ontvangen, ben ik vastbesloten me tot en met november en daarna in te zetten voor het versterken van het koninkrijk, het bevorderen van wereldwijde culturele diplomatie en het benadrukken van het belang van onderwijs, kunst en cultuur,” aldus Wuijte.

Teleurgestelde reacties

Wuite’s beslissing heeft teleurgestelde reacties teweeggebracht op de diverse eilanden. Samen met Sylvana Simmons van Bij1, die ook heeft besloten om niet deel te nemen aan de aankomende verkiezingen, viel Wuite op als een van de meest fervente pleitbezorgers voor positieve verandering op de BES- en CAS-eilanden.