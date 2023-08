Drijvend zwembad Bonaire krijgt vorm

KRALENDIJK- Op maandagochtend rond de klok van 10 uur zijn de werkzaamheden begonnen voor de constructie van een drijvend zwembad (floating pool) in de baai van Kralendijk.

Het project omvat de plaatsing en montage van een drijvende pier met een oppervlakte van 20 bij 25 meter.

Sportbeheerder Indebon krijgt bij de uitvoering van het project hulp van natuurpark beheerder Stinapa en de directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O). Op deze manier wordt er gelijk voor gezorgd dat alles verloopt conform de afgegeven vergunningen.

Toegankelijk

Naar verwachting is het drijvend zwembad over twee weken klaar voor gebruik. Indebon benadrukt dat de floating pier toegankelijk is en blijft voor de hele bevolking van Bonaire.