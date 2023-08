Succesvolle viering van Dag van Tera Kòrá

KRALENDIJK – Op dinsdagochtend 1 augustus is de Dag van Tera Kòrá gevierd. De activiteit vond plaats in het Buurthuis Tera Kòrá.

Vader Marc Hooijschuur hield een toespraak voor de aanwezigen. “Vandaag vieren we de Dag van Tera Kòrá. De buurt kan, als mensen samen komen, veel bereiken. Hoewel wij bij veel dingen bepalen of en hoe wij zaken oppakken, liggen de zaken ook in de handen van God. Ik wens alle mensen van Tera Kòrá een fijne dag toe.”

Daarna trad Danniella Drullard op en zong drie liederen ter ere van de viering van de Dag van Tera Kòrá.

“We profiteren allemaal van wat anderen hebben bereikt om te krijgen wat we vandaag hebben. Niet alleen degenen die al succes hebben behaald, maar ook degenen die aanwezig zijn. Vandaag eren we twee mensen die het verdienen. We moeten ook bouwen voor anderen in de toekomst. We moeten sterke fundamenten leggen voor de toekomst. Gelukkige Dag van Tera Kòrá”, aldus gedeputeerde Hennyson Thielman, die ook aanwezig was bij de viering.

Daarna werden Gibi Bomba en Jeffry Scherpton geëerd, en werden er ook twee jonge woordkunstenaars gepresenteerd met voordrachten. Bubui Goeloe van Plata Forma Tera Kòrá sprak tijdens de viering van de buurtfeestdag. Het optreden van de Kaha di Orgelspeler uit Rincon en de dansshow van Monique en Dony, kregen veel lof van de aanwezigen.