Summerschool op Bonaire start weer

KRALENDIJK – De Stichting Lezen & Schrijven Bonaire organiseert dit jaar weer een Summerschool voor leerlingen van groep 8. De Summerschool is een voorbereiding op het nieuwe schooljaar. De lessen zijn in het Nederlands en de nadruk ligt op taalvaardigheid. De Summerschool vindt plaats van 7 tot en met 18 augustus 2023 bij het MBO op Bonaire.

In de ochtend werken de leerlingen in de klas. Op het programma staat onder andere lezen, video en interviewtechnieken. In de middag gaan de leerlingen op excursie, sporten en naar het strand.

De Summerschool wordt verzorgd door verschillende leraren. De kleine groepen hebben maximaal vijftien leerlingen. De tijden zijn maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur. De Summerschool vindt plaats bij het MBO aan de Kaya Korona.