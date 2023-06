Yoga & Wellness Week op Bonaire start met gratis evenement

KRALENDIJK – Aanstaande zondag 18 juni begint de Yoga & Wellness Week op Bonaire. De week start met een openingsceremonie die gratis toegankelijk is.

Het is voor de eerste keer dat er op Bonaire een Yoga & Wellness Week wordt georganiseerd. Tijdens het evenement worden er verschillende lessen, workshops en massages aangeboden. Het evenement wordt afgesloten op 25 juni met een wellness festival op Te Amo Beach.

Wil je bij de openingsceremonie aanwezig zijn? Dat kan, deze is op zondag 18 juni van 17:30 tot 19:30 uur in het Wilhelmina Park in Kralendijk. Deelname is gratis, breng je eigen yoga mat mee. Voor meer informatie en de planning, kijk op de Facebookpagina Bonaire Yoga en Wellness Week.