Bestuurscollege streeft naar realiseren 1850 nieuwe woningen ter lediging woningnood Bonaire

KRALENDIJK – Het bestuurscollege wil binnen relatief korte tijd in totaal 1850 nieuwe woningen op het eiland realiseren, om de ernstige woningnood op het eiland terug te dringen.

Het bestuurscollege schrijft dat onder meer in reactie op een brief van Asoteka, geschreven door advocaat Bijkerk die streeft naar het beschikbaar stellen van meer erfpacht terreinen tegen aanvaardbare prijzen. Volgens het BC is er nu voor het eerste in jaren een duidelijke visie en duidelijke plannen hoe een en ander aangepakt zal worden.

“Deze huizen zullen betaalbaar zijn en in goed geplande wijken staan. Hiermee hebben eindelijk alle inwoners, jongeren, ouderen en Bonairiaanse gezinnen het vooruitzicht om aan een eigen woning te komen”, aldus een persbericht van het Openbaar Lichaam.

Informatiecampagne

Het bestuurscollege zegt ook binnenkort een informatiecampagne te lanceren over de visie en de plannen die moet voorzien in de behoefte aan aanzienlijke meer betaalbare woningen op het eiland.