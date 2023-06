Trap naar vuurtoren Seru Bentana herbouwd

KRALENDIJK – De trappen naar de vuurtoren Seru Bentana in het Washington Slagbaai Nationaal Park zijn afgelopen maanden gerenoveerd. Bezoekers kunnen de vuurtoren nu weer makkelijker bereiken.

Het renovatieproject startte in februari dit jaar en is afgelopen mei afgerond. Via de gerenoveerde en geschilderde trap is de top van de Seru Bentana, met daarop de vuurtoren, weer eenvoudig bereikbaar.

Vanaf de heuvel Seru Bentana heb je een prachtig uitzicht over het park en de Caribische Zee. De trap naar de vuurtoren was al jaren in slechte staat.