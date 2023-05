Regenbuien verwacht voor Aruba, Bonaire en Curaçao

KRALENDIJK – Veranderingen in het weer worden langzaamaan zichtbaar zoals voorspeld door Caribbean Weather Center in de 5-daagse weersvoorspelling van afgelopen maandag voor Aruba, Bonaire en Curaçao.

Er is meer instabiliteit in de lucht, vooral ten zuiden van onze regio, en dit beweegt zich richting onze eilanden. De komende 24 uur zal deze instabiliteit verder toenemen, en volgens de modellen is er een verhoogde kans op neerslag tussen zondagavond en maandagochtend (30-40%). Lokaal kunnen enkele (onweers)buien voorkomen.

Voor morgen worden over het algemeen bewolkte luchten verwacht, zonder de kans op een lokale bui uit te sluiten. De lucht blijft enigszins heiig door Sahara-stof. De wind zal matig tot krachtig zijn op zondag en iets afnemen op maandag.