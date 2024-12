Vacatures Bonaire Vacature Beveiliger Melanie Zandwijk 01 december 2024

Premier Security BV is volop in ontwikkeling en onze organisatie groeit! Daarom zijn wij op korte termijn op zoek naar enthousiaste, representatieve collega’s die begrijpen dat stressbestendigheid, service- en gastgericht en daadkrachtig handelen hand in hand gaan in het vak. Zo zorg jij ervoor zodat onze gasten zich welkom voelen én de veiligheid wordt gewaarborgd. Herken jij jezelf in het profiel van:

Beveiliger(fulltime / parttime)

Jouw functie:

Controleren, bewaken en surveilleren van kantoren, woningen, (openbare) gelegenheden, hotels en/ of industrieterreinen op basis van zowel de standaarden van Premier Security als die van de klant

Uitvoeren van ingang-, uitgang- en/ of toegangscontroles bij bezoekers en/ of medewerkers

Signaleren en melden van afwijkende zaken of situaties bij een centrale post

Schriftelijk feitelijkheden rapporteren over het verloop van de uitgevoerde werkzaamheden tijdens de shift (zoals afwijkingen of voorvallen)

Het aanspreken van personen die regels of voorschriften overtreden en, in het uiterste geval, de toegang tot het betreffende object ontzeggen

In geval van nood situaties de politie, brandweer of ambulance alarmeren

Hulp bieden aan personen in nood en de orde, rust en veiligheid handhaven

Wij vragen:

Een relevante afgeronde MBO opleiding, bijvoorbeeld in de richting van Beveiliging

Minimaal één jaar werkervaring als Medewerker Beveiliging

Uitstekende mondelinge communicatieve vaardigheden in Nederlands, Papiaments, Engels en Spaans

Het vermogen om te observeren om zo onregelmatigheden in situaties te signaleren en deze (goed) in te schatten

Sociale vaardigheden, zoals tact, integriteit en hulpvaardigheid

De vaardigheid om stressbestendigheid te combineren met daadkracht en gastgerichtheid

Een uitstekende lichamelijke en de bereidheid om aanvullende opleiding te volgen.

Wij bieden:

Een competitief salaris

Werktijden in overleg en, uiteraard, afgestemd op het te beveiligen object

Opleidingsmogelijkheden binnen het beveiligingsvakgebied, waaronder speciale training door ex-medewerkers van de US Special Forces

De ruimte om door te groeien in jouw functie

Aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals extra vakantiedagen en aanvullende zorgverzekering.

Interesse?

Heb je vragen? Aarzel niet om ze te stellen via: [email protected].

Als je interesse hebt, ontvangen wij graag jouw CV én je motivatie via: [email protected]. Het beschikken en/of opvragen van een Verklaring omtrent Gedrag, niet ouder dan 3 maanden, is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

