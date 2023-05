KRALENDIJK – Op donderdag 11 mei kreeg de centrale meldkamer een melding over een duiker die in de problemen was geraakt in de omgeving van de zoutpier.

Bij aankomst van de patrouille was de duiker al aan de kust gebracht en waren medewerkers van het zoutbedrijf begonnen met de reanimatie. Vervolgens nam het ambulancepersoneel ter plaatse de reanimatie over. Helaas is het slachtoffer na aankomst in het ziekenhuis overleden. Het betreft een vrouw met de Amerikaanse nationaliteit.