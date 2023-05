Bram Streppel nieuwe eilandsecretaris Saba

THE BOTTOM- Het Bestuurscollege van Saba benoemt Bram Streppel tot nieuwe vaste eilandsecretaris. Hij zal in de functie beginnen op 1 augustus 2023.

Streppel is momenteel domeinmanager bij de gemeente Velsen in Europees Nederland en heeft sinds 2011 zijn carrière opgebouwd in beleids- en managementfuncties in het sociaal domein, burgerzaken, klantcontactcentra en directie- en beleidsondersteuning. Hij is een ervaren en inspirerende manager die zich richt op organisatieontwikkeling en continue verbetering van publieke organisaties.

Streppel zegt een bewuste keuze te hebben gemaakt om in Caribisch Nederland te dienen en zich grondig te hebben voorbereid om op Saba te gaan werken. Bram: “Ik heb talloze gesprekken gevoerd met Sabanen en mensen die op Saba werken. Ik heb documenten bestudeerd en Saba bezocht om Saba en de collega’s van het openbaar lichaam te leren kennen. Ik ben onder de indruk van wat er op Saba is bereikt en hoe goed de balans zit tussen de dagelijkse zorg voor Sabanen, het eiland en het investeren in ontwikkelingen voor de langere termijn. Ik ben zeer gemotiveerd om hier de komende jaren aan bij te kunnen dragen.”

De zoektocht naar een nieuwe eilandsecretaris leidde tot een serieuze longlist van kandidaten. Vier werden online geïnterviewd door het bestuurscollege. Twee eindkandidaten bezochten Saba en voerden gesprekken met toekomstige collega’s. Het bestuurscollege heeft besloten om Bram Streppel te benoemen vanwege zijn focus op het verbeteren van de organisatie en zijn leiderschapskwaliteiten.

Verbeteren

“Met Bram hebben we bewust gekozen voor een jongere, maar ervaren leider die zich sterk zal richten op het verbeteren van onze organisatie”, zegt gedputeerde Bruce Zagers. Gezaghebber Jonathan Johnson ziet een eilandsecretaris die met zijn energie en ervaring de organisatie kan moderniseren: “Bram past perfect bij onze behoefte voor de volgende fase van ontwikkeling van het openbaar lichaam.”

Interim-eilandsecretaris Henk de Jong draagt in augustus zijn verantwoordelijkheden over aan Bram Streppel.