Manifestatie op 12 mei moet signaal zijn dat vaststelling sociaal minimum niet langer mag worden uitgesteld

Aanstaande vrijdag 12 mei vindt er een grootschalige manifestatie plaats, waaraan iedereen kan deelnemen. De betogers willen hiermee benadrukken dat het vaststellen van een sociaal minimum noodzakelijk is en niet langer kan worden uitgesteld. Om unaniem als bevolking een stem te laten horen, wordt iedereen uitgenodigd om deel te nemen aan deze manifestatie.

De mars begint om 16:30 uur bij de Van der Tweel Supermarket. Deelnemers zullen zich verenigen in hun strijd om het vaststellen van een sociaal minimum, wat essentieel is voor het bestrijden van armoede op Bonaire. Het eiland wacht al 13 jaar op een beslissing van Den Haag over de invoering van een bestaansminimum. De manifestatie op 12 mei is een duidelijk signaal dat de bevolking van Bonaire actie van de overheid verwacht.

Er is brede steun voor de manifestatie. Zo is de FNV bereid om een pagina in een Nederlandse krant met een solidariteitsverklaring mede te financieren. De deelnemende organisaties en politieke partijen zijn o.a. FNV, USIBO, UNKOBON, GREENPEACE, voor veertien, PDB, UPB, MPB, M21, 1UPP, URB, LOKB, PISCABON, All in One, SUPLUBA, BBE, BONHATA, DS_BONAIRE.

Vorig jaar vond er ook een manifestatie plaats in mei.