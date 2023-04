James Kroon weg als politiek leider UPB

KRALENDIJK – Na een periode van ongeveer 12 jaar, beëindigt James Kroon zijn periode als politiek leider van Union Patriótiko Boneriano (UPB).

Tijdens een bijeenkomst met onder andere het bestuur van UPB op zaterdag, heeft Kroon zijn ontslagbrief als politiek leider van UPB ingediend. Kroon nam indertijd het stokje over van voormalig politiek leider Ramonsito Booi en politiek leider ad-interim Elvis Tjin Asjoe.

Ramonsito Booi had op dat moment al 14 jaar aan het roer gestaan van de groene partij. Booi volgde daarmee Rudy (Ruman) Ellis op, die de partij maar liefst 27 achtereenvolgende jaren leidde.

In een op zaterdagavond uitgestuurd persbericht zegt de UPB Kroon immens dankbaar te zijn voor de tijd waarin hij de partij leidde. “Het was geen gemakkelijke periode voor UPB. Desondanks heeft James UPB sterk, actief en van relevant gehouden. Eén van zijn prestaties was zeker het behouden van een periode van politieke stabiliteit op Bonaire op het eiland, aldus het persbericht van UPB.”

Interim

Na het aftreden van Kroon zal Maritsa Silberie waarnemend politiek leider van UPB worden, totdat een nieuwe leider is geïdentificeerd en aangesteld.