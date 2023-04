Drugs in beslag genomen bij huiszoeking in Amboina

KRALENDIJK – Op 17 maart heeft er een huiszoeking plaatsgevonden in een woning in de wijk Amboina op Bonaire. De huiszoeking was in het kader van de overtreding van de Opiumwet BES. Tijdens de huiszoeking zijn drugs, geld en waardevolle goederen in beslag genomen.

De zaak werd overgedragen aan de afdeling Incident Gerichte Opsporing (IGO) voor nader onderzoek. In verband met de zaak hebben rechercheurs van de afdeling IGO in samenwerking met de pas opgerichte afdeling Financieel en Economische Criminaliteit (FINEC) op 6 april in opdracht van het Openbare Ministerie (OM), een voertuig in beslag genomen.

Het Korps Politie Caribisch Nederland en het Openbaar Ministerie BES willen benadrukken dat misdaad niet mag lonen. Bij verdenking dat er geld verdiend wordt met criminele activiteiten loopt men de kans dat kostbare materialen kunnen worden afgepakt