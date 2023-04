Kortgeding moet einde maken aan staking Selibon

KRALENDIJK- Een Kortgeding moet, als het aan vuilverwerker Selibon ligt, een einde maken aan de staking die de vuilverwerker al sinds maandag in zijn greep houdt.

Een verzoekschrift voor de rechtszaak werd inmiddels ingediend, maar er is nog geen datum bepaald waarop de partijen zullen worden gehoord. Volgens het verzoekschrift, ingediend door advocaat P.A. van Hout, wordt de bedrijfsvoering van Selibon onevenredig zwaar getroffen door de staking, terwijl er geen geschil is als bedoeld in de Collectieve Arbeidsovereenkomst tussen het overheidsbedrijf en de vakbond AFBW.

Voorzitter van de AFBW, Cherrel Kwidama, herhaalt in gesprek met Bonaire.nu op dinsdagavond nogmaals de grieven aan de kant van de medewerkers. “De maat is vol voor de werknemers. Er is al tijden sprake van een acuut gebrek aan materieel. Niet alleen betekent dit dat niet behoorlijk gewerkt kan worden; er is ook sprake van gevaarlijke situaties op de werkvloer door gebrekkig materieel”.

De vakbondsman is ook van mening dat de Holding en het Openbaar Lichaam in moeten grijpen. “Er moet dringend een nulmeting komen binnen het bedrijf om op objectieve wijze vast te stellen wat de situatie precies is en hoe de situatie ten goede kan worden gekeerd. De werknemers -en wij met hen- zijn ook ontevreden over de manier waarop het bedrijf wordt geleid. Ik zou die als dictatoriaal willen omschrijven. Medewerkers worden slecht behandelt en elke week regent het waarschuwingsbrieven. Er is inmiddels sprake van een verziekte sfeer”.

Financiële problemen

Kwidama geeft aan dat Selibon ernstige financiële problemen kent. “Wij zijn daar niet blind voor, maar er moet nu wel iets worden gedaan. Dankzij het feit dat wij hier als vakbond op hebben aangedrongen zijn de tarieven, na meer dan twintig jaren, enkele maanden terug eindelijk verhoogd. Maar er is blijkbaar nog steeds geen geld voor nieuw materieel”. Een toegezegde versterking in de vorm van een tweedehands wagen voor de vuilnisophaal, is nooit aangekomen op het eiland. Het bedrijf zou momenteel maar beschikken over één enkele wagen voor de vuilnis ophaaldienst, maar ook die verkeert in een deplorabele staat.

De stakende werknemers kregen gisteren bezoek van de drie gedeputeerden van het Openbaar Lichaam. “Ze hebben welwillend naar de medewerkers geluisterd en tonen begrip. Maar wat doen ze er aan”, vraagt Kwidama zich hardop af. De vakbondsman vreest dat het bestuurscollege en de Holding, als directe aandeelhouder, niet de durf hebben in te grijpen om orde op zaken te stellen binnen de overheidsNV; iets dat volgens Kwidama al lang had moeten gebeuren.

ABC Online Media heeft de directie van Selibon benaderd voor een reactie op de ontstane situatie, maar heeft daarop nog geen inhoudelijke reactie ontvangen.