KRALENDIJK- De dienst Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) kan weer terugkijken op een succesvol verlopen open dag.

Vanaf 8 uur in de ochtend stroomde het publiek toe. Er was voldoende te doen voor zowel de kleintjes als de volwassenen. Ook was er een live optreden en kon de simadan worden gedanst. Daarnaast was er, zoals altijd, veel te eten en drinken.

Ook degenen die op zoek zijn naar planten of tuinbenodigdheden kunnen tijdens de open dagen altijd wel wat op te kop tikken.