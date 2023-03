Wereldkampioen freediving Alexey Molchanov gaat voor wereldrecord op Bonaire

KRALENDIJK – De uit Servië afkomstige Alexey Molchanov zal van 24 tot 29 maart op Bonaire proberen het huidige wereldrecord freediving te breken.

Molchanov, die al bekend staat als “The Machine” in de duikgemeenschap, is een wereldkampioen freediver en zal deelnemen via de International Association for the Development of Apnea (AIDA), de officiële instelling voor freediving. Hij zal Servië en de internationale vlag vertegenwoordigen tijdens de recordpoging.

Molchanov heeft sinds zijn vijfde levensjaar ervaring in het breken van records en heeft momenteel het wereldrecord freediving in de discipline Constant Weight (CWT) op 130 meter staan. Dit jaar zal hij proberen het staande record van 150 meter te verbreken in de Variable Weight (VWT) discipline, momenteel in handen van freediver Walid Boudhiaf. Tijdens deze wereldrecordpoging zullen enkele van de beste Nederlandse freedivers, leden van de Dutch Freediving Association (DFA), ook proberen nationale records te breken in de diepe baai van Kralendijk.

Het evenement zal zeker een hoogtepunt worden voor de freediving-gemeenschap op Bonaire. Freediving is een spannende en uitdagende sport die Bonaire al vele jaren aantrekkelijk maakt voor duikers en avonturiers. Het feit dat een wereldkampioen en recordhouder naar het eiland komt om zijn talenten te tonen, is een fantastische prestatie voor Bonaire en een geweldige kans voor de lokale gemeenschap om deze opwindende sport te ervaren en te genieten van de schoonheid van de onderwaterwereld.