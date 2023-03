Op zoek naar een eigen plek onder de zon?

In ons tweemaandelijks terugkerende artikel geven wij jou een overzicht van de mooiste koophuizen die momenteel op Bonaire te koop staan. Maar liefst 9 ervaren makelaars van het eiland hebben speciaal voor onze lezers een selectie gemaakt van de meest interessante woningen. Of je nu op zoek bent naar een prachtig gelegen villa, een comfortabel appartement of een ander droomhuis, in dit artikel vind je voor ieder wat wils. Wij hopen dat deze selectie je inspireert en jou een stap dichter brengt bij jouw droomhuis op Bonaire.

Huis van de maand maart bij Harbourtown Real Estate

Mooie vrijstaande villa met 5 slaapkamers en 3½ badkamers en een groot zwembad, gelegen in de populaire wijk Punt Vierkant. De woning beschikt over een aangebouwde studio wat ook apart te verhuren is.

Via een aantal treden bereikt u het pooldeck met een magnesium zwembad (ca 45 m2) dat recent volledig gerenoveerd is. Vanuit de ruime overdekte porch komt u uit in de lichte woonkamer met eetgedeelte en een open keuken. Aan de rechterkant van de woning liggen de slaapkamers en de werkkamers. De slaapkamers op de begane grond zijn momenteel in gebruik als kantoor en delen een (halve) badkamer. Het voorste kantoor heeft een eigen opgang, waardoor u gemakkelijk klanten kunt ontvangen.

Via een hal achter de woonkamer komt u via een vaste trap op de 1e etage. Beide slaapkamers hebben een eigen badkamer en een balkon. Aan de linkerzijde van de woning is de studio met eigen entree en badkamer. De deur naar de woonkamer is afsluitbaar, waardoor dit woongedeelte separaat verhuurd kan worden. Tussen de studio en de keuken is de wasruimte, die tevens groot genoeg is als berging.

Kortom, een prachtige woning die van alle gemakken is voorzien met veel slaapkamers en kantoorruimte. Naast het zwembad staat een BBQ waardoor je vele gezellige avonden kunt beleven met BBQ’en in de zon aan het zwembad.

+ Totaal leefoppervlakte: 334 m2

+ Mogelijkheid om wonen en werken te combineren

+ Apart verhuurbare studio

+ Rustige buurt met veel privacy

+ Groot zwembad

+ Parkeren op eigen terrein



Bekijk de 3D virtual tour: https://ap.lc/udLIo

Bekijk de volledige presentatie: https://ap.lc/93yll

Huis van de maand maart bij Karko Real Estate

Nieuwe moderne woningen met 3 slaapkamers en 2 badkamers in het hart van de woonwijk Nikiboko. Niki Villa is een project met 3 woningen met 126m2 vrijstaande villa’s op +/- 400m2 percelen opgeleverd tegen de zomer van 2023.

Bij binnenkomst in de woning bevind zich de langgerekte woonkamer die helemaal naar achteren loopt met aan de andere kant de keuken. De keuken wordt modern uitgevoerd met witte kasten, corian blad, achterwand tegels, zwarte spoelbak, zwarte kraan, keramische kookplaat en een kookeiland.

De slaapgedeeltes bevinden zich aan uw rechterhand in een ander langwerpig verticaal blok van het huis. De hoofdslaapkamer is gelegen aan de achterkant van het huis met een en-suite badkamer en inbouwkast. De 2 andere slaapkamers zijn toegankelijk via een aparte hal met een gedeelde badkamer en inbouwkasten in de kamers.

De badkamers worden opgeleverd met een wastafelmeubel, spiegel en zwarte afwerkingen. De douche wordt betegeld, witte toiletpot en een regendouche met aparte douchekop. De woning van 126m2 wordt betegeld met grijze keramische vloertegels 60×60. Tegels kunnen ook naar eigen smaak worden gepersonaliseerd.

Alle binnenmuren worden wit geverfd (ook personaliseerbaar). Verlichting zal middels spots en alle stopcontacten zijn dubbele installatie van 110 & 220 volt met data installatie op strategische plaatsen. De kleuren van de buitenmuren zijn identiek aan het stucwerk en de ramen en deuren zijn van antraciet aluminium met horren (ramen). Er is een bouwvergunning voor een zwembad. Aanleg van het zwembad is extra. Er kan ook een elektrische carport worden toegevoegd. De planten in de tuin krijgen water via een irrigatiesysteem dat is aangesloten op de septic tank. Alle 4 zijden van de woning worden omheind met een afscheiding.

Huis van de maand maart bij Caribbean Homes

Frisian Village, de perfecte ontsnapping in het centrum van alles!

Welkom in Frisian Village, een cluster van 10 vakkundig gebouwde, geschakelde stadswoningen, elk met een moderne en stijlvolle afwerking. Deze woningen liggen aan een rustige straat die eindigt in een doodlopende straat (‘cul-de-sac’), op loopafstand van winkels en restaurants en op slechts een klein eindje rijden van Playa en de Caribische Zee. Elk van deze centraal gelegen twee-onder-een-kap woningen heeft een eigen tuin, zwembad en groot dakterras!

Als u de woning betreedt via de overdekte veranda met geïntegreerde LED-verlichting, wordt u verwelkomd in een ruime woonkamer en open keuken voorzien van ultramoderne Europese apparaten. Grote schuifdeuren openen zich naar het achterterras waar een hardhouten pooldeck naadloos doorloopt in de achtertuin en het privézwembad.

Op de tweede verdieping van de woning geniet je van de volledige privacy in de slaapkamers. Op de overloop bevindt zich de eerste badkamer die ook als gastenbadkamer gebruikt kan worden. Deze grenst aan de eerste ruime slaapkamer. Aan de voorzijde van de woning bevindt zich de master slaapkamer voorzien van een en-suite badkamer en grote schuifpuien naar het balkon waar u heerlijk kunt genieten van de verkoelende passaatwinden van Bonaire.

Frisian Village wordt gekenmerkt door kwaliteit en stijl:

* Solide constructie van traditionele betonblokken

* Gedeelde muur van twee keer 15 cm voor privacy en rust

* Gesplitste fundering om ruis te voorkomen

* Systeem van kooiwapening met een cilindervorm in plaats van een enkele laag zorgt voor stabiliteit en voorkomt scheuren in de tijd

* Keramische tegels

* Massief eiken badkamerkasten

* Antraciet gepoedercoate aluminium ramen en deuren

* Bedrading geïnstalleerd voor camera’s en zonnepanelen (niet inbegrepen)

* Elke woning beschikt over een eigen parkeerplaats, tuin en privézwembad

Beschikbaarheid:

Blok 1

Woning 1: beschikbaar Woning 2: beschikbaar

Blok 2

Woning 1: beschikbaar Woning 2: beschikbaar

Blok 3

Woning 1: beschikbaar Woning 2: beschikbaar

Blok 4

Woning 1: beschikbaar Woning 2: beschikbaar

Blok 5

Woning 1: beschikbaar Woning 2: verkocht

Een geweldige investering en de bouw is reeds begonnen!

Betaal slechts 2% koperskosten. Denkt u aan een tweede huis? Deze woningen komen in aanmerking voor 10 jaar uitstel van onroerende voorheffing.

Huis van de maand maart bij Bonaire Realty

Punt Vierkant 3A, Villa met Ocean View en privé zwembad

In de rustige en populaire wijk Punt Vierkant, is dit verborgen juweeltje te vinden. De villa bevindt zich dicht bij een aantal populaire stranden en beachclubs van Bonaire en maar op een paar passen afstand van de prachtige, Caribische zee. Vanaf het ruime dakterras, is er uitzicht op zee en kunt u genieten van de adembenemende zonsondergangen. De villa wordt omringd door een grote tuin met veel privacy en genoeg plekjes die schaduw en een koele bries bieden. Het privé zwembad biedt een fijne afkoeling na een lange, zonnige dag. Met 3 slaapkamers en 3 aansluitende badkamers, een ruime woonkamer met open keuken, is deze villa perfect voor een gezin die op zoek is naar hun droomhuis op Bonaire.

3 slaapkamers, 3 badkamers

Eigendoms terrein, omvang 910m2

Uitzicht op zee

Ruime tuin

Vakantieverhuur toegestaan

https://www.bonairerealty.com/nl/real-estate/punt-vierkant-3a-villa-met-ocean-view

Huis van de maand maart bij Sunbelt Realty

Uitstekend onderhouden vakantievilla met toegang tot zee

Direct aan de indrukwekkende kust van Bonaire, vindt u deze schitterend gelegen tropenvilla met twee woonlagen. De woning is gelegen in het rustige gebied Hamlet Villas te Hato. Vanaf het knusse overdekte terras kunt u genieten van de indrukwekkende zonsondergangen die Bonaire u te bieden heeft. De villa beschikt over toegang tot zee en een prachtige tropische tuin om privacy te waarborgen. Gasten van de villa mogen gebruik maken van het zwembad van het aangrenzende resort en een supermarkt en duikschool zijn op loopafstand van de villa. Met 4 slaapkamers, allen met een en-suite badkamer, een ruime woonkamer met open keuken, is dit de perfecte uitvalsbasis voor gezelschappen en families die Bonaire als vakantiebestemming hebben gekozen. De villa heeft uitstekende verhuurresultaten, wat het een interessant investeringsobject maakt.

schitterend gelegen direct aan de Caribische Zee,

toegang tot Caribische Zee via duikpaats Cliff,

ruim overdekte terras,

schaduwrijke plek onder de boom aan zee,

5 minuten tot het centrum van Kralendijk,

keramische dakpannen,

keramische tegels door de gehele villa en op het terras,

houten raam- en deurkozijnen met glas en houten louvres.

Indeling

Begane grond: Overdekt entree naar hal met trappenhuis, toegang tot woonkamer met inbouwkasten, en met openslaande deuren naar groot overdekt terras aan zee, open keuken. Grote slaapkamer met zithoek, vaste kasten, en openslaande deuren naar eigen terras; badkamer. Tweede verdieping; slaapkamer 2 en slaapkamer 3 beiden met badkamer ensuite, ingebouwde kast en een eigen balkon met zicht op zee; slaapkamer 4 grote badkamer ensuite, inloopkast en eveneens een eigen balkon met zeezicht. Buiten bevindt zich een berging met wasmachine aansluiting, een grote spoelbak en een buitendouche.

Huis van de maand maart bij Qvillas

Playa Lechi

Op zoek naar een appartement met uitzicht over de Caribische oceaan voor u zelf of als investeringsmogelijkheid?

Qvillas introduceert een prachtig nieuwbouwproject genaamd: Playa Lechi Thirtysix. Het project bestaat uit vier prachtige nieuwbouw appartementen. De appartementen zijn gelegen aan de boulevard en u bent op loopafstand van het bruisende Kralendijk.

De appartementen worden tot in detail afgewerkt met luxe en hoogwaardige materialen. De appartementen op de begane grond zijn nog beschikbaar en beschikken onder andere over een open keuken met luxe inbouwapparatuur, een lichte woonkamer, airconditioning in de slaapkamers, een gemeenschappelijk zwembad aan de achterzijde en een terras met uitzicht over de oceaan.

Heeft u interesse? Stuur een mail naar [email protected] en ontvang meer informatie.

Huis van de maand maart bij RE/MAX Paradise Homes

Deze mooie villa biedt alles wat je van een droomhuis op Bonaire mag verwachten: een grote mooie tropisch aangelegde tuin, een zwembad met zonnedek, ruime overdekte veranda, grote woonkamer, volledig ingerichte keuken, kantoor, master slaapkamer met walk-in-closet en ruime badkamer, 2 gasten slaapkamers met en-suite badkamers, separaat een 1 slaapkamer appartement met eigen ingang, een garage, carport, buitendouche en spoeltanks. Vanaf het overdekt terras en het balkon heb je een prachtig onbelemmerd uitzicht over de zee.

De woning is ook uitzonderlijk goed onderhouden en wordt volledig gemeubileerd verkocht.

Foto’s en woorden kunnen slechts een eerste indruk geven van deze villa. Neem vandaag nog contact met ons op voor een bezichtiging en ervaar het zelf!

Klik hier de virtuele 3D-rondleiding van Crown Terrace 8 https://my.matterport.com/show/?m=mz4XtFMSqi8

Website link https://www.bonairehomes.com/en-cc/listings/house/for-sale/sabadeco/crown-terrace-8/900171001-711

De vraagprijs voor deze villa $ 1.650.000 USD k.k.

Huis van de maand maart bij Caribbean Vista Blue

Nu de 1ste woningen zijn opgeleverd en de bewoners hun tuinen aanleggen krijgt het project YELLOW MOUNTAIN steeds meer vorm. Het wordt prachtig!

En… Er zijn nog een paar kavels beschikbaar!

Het mooie is; Uw droomhuis kan hier nog gebouwd worden! De stijl van de woning zal overeenkomen met de al gebouwde woningen; de zonnige gele kleur, 2 verdiepingen, compleet afgewerkt, geschikt voor meerdere doeleinden…

Om het nog mooier te maken; in de inrichting en afwerking is het nog mogelijk om rekening te houden met een aantal persoonlijke wensen!

Interesse? Dan komen wij graag met u in contact!

Wij vertellen u graag meer over dit fraaie project en laten het u ook graag zien!

Huis van de maand maart bij The Real Estate Guy

Appartement op Resort Bonaire

Perfecte investeringsmogelijkheid!

Het fraaie appartement op de begane grond van Resort Bonaire ligt in de populaire wijk Belnem. De woning is voorzien van 1 slaapkamer en 1 badkamer en een ruime keuken met inbouwapparatuur. Ook kun je zowel binnen als buiten zitten op de grote porch aan de voor-en zijkant van het appartement, die goed op de wind is gelegen. Als u niet op Bonaire bent, biedt dit appartement in Resort Bonaire u een geweldige kans om het te verhuren aangezien het een zeer populaire vakantiebestemming is. Het mooie van dit alles: Resort Bonaire faciliteert dat allemaal. U hoeft dus niet te denken aan schoonmaken en in-en uitchecken. Enthousiast geworden?

