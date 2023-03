Verkiezingsuitslag Saba nu officieel

THE BOTTOM – De verkiezing voor de Eilandsraad van Saba afgelopen woensdag 15 maart kende een opkomst van 83,64 procent met 1.040 kiesgerechtigden die hun stem uitbrachten van de in totaal 1.259 mensen die konden stemmen. Dat meldt het Openbaar Lichaam Saba.

De opkomst was dit keer lager dan in de vorige eilandsraadsverkiezingen van 2019 toen de opkomst 92,12 procent was. Het aantal kiesgerechtigden bedroeg toen 1.078.

De verkiezingsuitslag bevestigt dat 617 van de 1.040 geldige stemmen naar de WIPM gaan, wat neerkomt op 59,33 procent van de stemmen. De WIPM behaalt drie zetels.

Verkozen als voorlopige eilandsraadsleden voor de WIPM zijn Bruce Zagers met 191 persoonlijke stemmen, Rolando Wilson met 84 persoonlijke stemmen en Eviton Heyliger met 122 persoonlijke stemmen.

De nieuwe Partij PEP kreeg in totaal 324 stemmen (31,15 procent) en behaalde twee zetels. Saskia Matthew met 137 persoonlijke stemmen en Hemmie van Xanten met 26 persoonlijke stemmen nemen zitting in de eilandsraadslid.

De blanco lijst van Dave Levenstone, lijst 4, ontving 95 stemmen en daardoor geen zetel. De nieuwe Saba Caring People Party van Enrico “Cuchie” Klaber kreeg vier stemmen.