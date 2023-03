Reacties op straat: ‘Wel of niet stemmen op 15 maart?’

Over zo’n twee weken zijn er op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius verkiezingen voor de eilandsraad. Gaan de Bonairianen naar de stembus? Op straat zijn de reacties verdeeld.

Door Caribisch Netwerk

Video: Marit Severijnse

Op straat twijfelen mensen nog of ze gaan stemmen, merkt correspondent Marit Severijnse. Wie niet gaat stemmen geeft als reden aan, dat de standpunten van de partijen vaag vinden of dat ze zich niet vertegenwoordigd voelen.

Bij de vorige verkiezingen was de opkomst 64,19 procent (2019). Dat is veel lager dan in de voorgaande jaren: 77,85 procent (2015) en 75,44 procent (2011).

Toch is de opkomst op Bonaire nog altijd fors hoger dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in Europees-Nederland. Bij de meest recente – in 2022 – was de opkomst 50,99 procent.