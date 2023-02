Bonaire krijgt Speciale Cruyff Court

KRALENDIJK – De Johan Cruyff Foundation gaat samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de eerste Speciale Cruyff Court realiseren in Caribisch Nederland. Vorige week zijn hierover gesprekken gevoerd op Bonaire.

De Speciale Cruyff Court is een sportveld bedoeld voor mensen met een beperking. Het sportveld is ingericht op basis van behoefte voor mensen die niet op de reguliere Cruyff Courts terecht kunnen. Zo kan er gedacht worden aan bijvoorbeeld een aangepaste ondergrond of aangepaste sportattributen.

Afgelopen week heeft de Johan Cruyff Foundation hierover gesprekken gevoerd met Indebon, Bon Bida en Fundashon Kuido pa Personanan Desabilitá (FKPD).