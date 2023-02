M21 maakt zich zorgen over situatie bij de landfillBonaire

KRALENDIJK – De politieke partij M21 maakt zich zorgen over de situatie op de landfill. Het gaat om zorgen over de overlast, maar ook zorgen over mogelijk negatieve gevolgen voor de gezondheid van omwonenden.

Hoewel volgens de roze partij in eerste instantie op nogal primitieve wijze werd gewerkt, heeft de ingebruikname van een afvalverbrandingsoven weer nieuwe problemen opgeleverd. Inmiddels zouden diverse mensen die dichtbij de landfill wonen concrete gezondheidsklachten hebben.

Volgens M21 is er eerder ook bemiddeld door de ombudsman, doch zou vuilverwerker Selibon zich niet aan de afspraken houden.

Vragen

De partij heeft nu een aantal schriftelijke vragen gestuurd aan het Bestuurscollege, om nader en beter geïnformeerd te worden over de exacte situatie. Zo wil M21 weten wat er precies aan informatie beschikbaar is bij het BC. Daarnaast wil zij weten of het BC voornemens is nader onderzoek te doen naar eventuele gezondheidseffecten van bewoners die dicht bij de landfill wonen.