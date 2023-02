Show your Talent van UNICEF nu ook op Bonaire

KRALENDIJK- Op woensdag heeft UNICEF een interactieve theatershow, Show your Talent, georganiseerd bij Jong Bonaire. Het idee achter de theatershow is dat dat kinderen, samen met hun ouder, voogd of verzorgen samen iets van hun talent laten zien.

Gedachte achter het gezamenlijke oefenen en voorbereiden is dat kind en ouders samen ‘quality time’ doorbrengen. “Een belangrijk element in de ontwikkeling van elk kind”, aldus Suzanne Lazlo. Zij is directrice van UNICEF Nederland.

Eerder waren St. Eustatius en Saba ook al aan de beurt met het Show your Talent programma.