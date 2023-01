Auke op zondag: Bij het koninklijk bezoek

De coöperatieve vereniging Piskabon is boos omdat de visserspier bij Sorobon zomaar ineens opgeknapt is. Die boosheid oogt wat wonderlijk, want de vissers hebben jarenlang gevraagd om een opknapbeurt. Die vragen bleven onbeantwoord. Wat natuurlijk voor ergernis zorgde.

Uiteraard hadden de vissers snel in de gaten waarom de pier nu ineens opgelapt werd. Er komt bezoek. Hoog bezoek. En je wilt niet op je geweten hebben dat zijne of hare koninklijke hoogheid een enkel verstuikt bij het bezoek aan het eiland. Of erger.

Volgens het tijdschrift Vorsten gaat de liefde van het vorstenhuis voor het Caribisch gebied al generaties mee. Het artikel bewijst deze stelling zonder woorden, maar met een handvol foto’s.*

Foto’s waarop diverse generaties van het koningshuis vriendelijk zwaaien naar hun onderdanen, vrolijk lachen naar al die aardige mensen en zich aan een dansje wagen als het moment daar is.

Nu weet ik wel dat het hun beroep is om wat rond te kijken, naar mensen te wuiven en geïnteresseerd naar weer een uitleg, een geschiedenis, een verhaal te luisteren. Je hoort de familie er nooit over klagen in het openbaar. En dat is ook wel begrijpelijk: het is gewoon een betaalde functie.

Het is spijtig dat het tijdschrift haar stelling dat de liefde van de Oranjes voor Caribisch Nederland al eeuwenlang aanwezig niet is onderbouwd. Want daar zou de bevolking van de eilanden baat bij kunnen hebben. Nu heeft in ieder geval een deel van die bevolking het gevoel dat ze tweederangsburgers zijn binnen het koninkrijk.

Voor die stelling is wel bewijs aan te voeren. De voortdurende armoede bijvoorbeeld, de woningnood en het gebrek aan infrastructuur – het zijn zomaar een paar voorbeelden die dat gevoel ‘er niet echt bij te horen’ van munitie voorzien.

Nou kan de koning of koningin er niets aan doen dat de Haagse politiek Caribisch Nederland deels in de steek laat. Een koning of koningin heeft nl. geen macht.

Sinds 1848 staat in de Grondwet dat de koning onschendbaar is, en dat de ministers verantwoordelijk zijn. De koning kan dan ook niet gedwongen worden af te treden naar aanleiding van een politieke handeling; een minister wel.

Wat het koningschap op zich dus wel een rustige baan maakt.

Mocht het koninklijk paar toch een handreiking naar de bevolking van Caribisch Nederland willen doen, hoeven ze maar een kleine stap naar links of rechts te doen. Wandel onaangekondigd een zijstraat in, zeg tegen de chauffeur dat ie linksaf moet slaan als het protocol rechts voorschrijft.

Kijk alleen wel uit. Mijd de diepste gaten en breek geen pols.