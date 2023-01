Ministerie past wervingsadvertentie Belastingdirecteur aan na kritiek van raadslid Abraham

KRALENDIJK- Een advertentie voor de werving van een nieuwe directeur voor de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN), die vooral gericht leek op Nederlandse sollicitanten, is bij raadslid Clark Abraham (PDB) in het verkeerde keelgat geschoten.

“Zo zo, top! Vacature nieuwe Directeur Belastingdienst wordt enkel voor de Algemene Bestuursdienst CN van de Rijksoverheid in Nederland opengesteld. Wat is dan het beleid? Mogen bij voorbaat onze eigen eilandskinderen nimmer kans maken op dergelijke functies? Want onafhankelijk van de competenties of ervaring, als je geen onderdeel bent van hun groepje, kun je niet eens solliciteren! Bijzonder!” schreef Abraham in reactie op de advertentietekst.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) haastte zich vervolgens om in te grijpen en bij de collega’s van Financiën te protesteren op het ongelukkige beeld dat met de betreffend tekst werd gecreëerd.

Lokaal

Naar aanleiding van de kritiek van Abraham is de tekst inmiddels aangepast, waarbij wordt benadrukt dat ook lokale kandidaten kunnen solliciteren. Daarnaast is afgesproken de advertentie ook op de BES-eilanden zelf te publiceren.