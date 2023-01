Flamingo luchthaven kijkt terug op een succesvol 2022

KRALENDIJK- De Flamingo luchthaven op Bonaire kijkt terug op het jaar 2022 als positief verlopen. Dat zegt directeur Maarten van der Scheer.

“Na de pandemie herstelde het passagiersvervoer in 2022 naar Bonaire sterk en kwamen de passagierscijfers zelfs boven die van 2019 uit. Op Flamingo Airport vertrokken en arriveerden in 2022 in totaal 424.284 passagiers. Een stijging van 65% t.o.v. 2021 en bijna 11% t.o.v. 2019. De vluchten kenden een hoge bezetting en de meeste vertrouwde bestemmingen keerden terug in het netwerk”, aldus Van der Scheer.

In 2022 investeerde BIA veel in haar eigen organisatie en werden veel nieuwe collega’s aangetrokken. Daarnaast kon de luchthaven goed nieuws presenteren over de geplande uitbreiding en upgrade van Flamingo Airport door het ondertekenen van een “Memorandum Of Understanding”.

Investeren

Volgens Van der Scheer de luchthaven in het nieuwe jaar door met het investeren in haar eigen medewerkers en met het verbeteren van de kwaliteit. “Zo komt er een overkapping voor de aankomende passagiers, een nieuwe en grotere bagageband en verwachten we een nieuwe ambu-lift om passagiers met beperkte mobiliteit veilig van en aan boord te krijgen”.

Daarnaast verwacht de luchthaven ook slagen te maken als het gaat om de efficiëntie, onder meer door aanleg van een zonnepark.