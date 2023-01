Adoptiehond “Ferry” in het zonnetje

In samenwerking met Fundashon Kunuku Kakelvers (FKK) delen wij graag een berichtje van een kat of een hond die het verdient wat extra in het zonnetje gezet te worden en uiteraard op zoek is naar een nieuw huisje. Lees je dit vanuit Nederland en zou je graag een hond of kat willen adopteren, dan kan dat ook!

Meet: (wiebelkont) Ferry

Ongeveer 11 weken terug zijn wij na meerdere meldingen over dit jonge lieve diertje langs gegaan. Mager, hongerig en vreselijk bang. Als vervolgens de eigenaar aan komt wandelen en tegen de hond begint te schreeuwen en ons verteld dat de hond expres op straat is gezet zonder eten omdat hij dood moet gaan, gaat er van alles door je heen.

Dit lieve en onschuldige hondje bewust laten verhongeren met de dood als einddoel omdat hij sloopte en niet goed overweg kon met de andere hond.

Het enige wat op dat moment telt is de hond en deze is dan ook met ons mee gegaan. Ferry was in het begin een verlegen maar vooral lief hondje met een rugzakje, nu is Ferry een heerlijke spring in het veld. Gek op aandacht en wanneer hij blij is hij met z’n hele lichaam begint te kwispelen. Ferry is inmiddels flink gegroeid en absoluut niet meer mager of verlegen, hij verdient een tweede kans en wij willen er alles aan doen om een vijf-sterren huisje voor hem te vinden.

Voor meer informatie over Ferry neem dan contact met ons op.

FKK Animal Rescue kun je vinden aan de Flor di Cuba 40, Kralendijk, Telefoon +599-780-8020

Voor meer info of wil je andere hondjes of katjes bekijken? Ga dan naar de facebook pagina van Fundashon Kunuku Kakelvers waar je de meest recente info kunt bekijken. Facebook Fundashon Kunuku Kakelvers