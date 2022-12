Piskabon doet een urgente oproep aan boot eigenaren met een tweetakt motor

KRALENDIJK – Piskabon, samen met het Openbaar Ministerie BES, doneert benzine aan alle boot eigenaren met een tweetakt motor. Het gaat om benzine die in beslag is genomen door het OM. Deze benzine is al voorbereid en bevat dus olie.

Piskabon wil dit op een georganiseerde en veilige manier beschikbaar stellen aan alle booteigenaren met een tweetakt motor. Booteigenaren kunnen met een jerrycan, identiteitsbewijs en geldige bootregistratie, op woensdag ochtend 28 december tussen 9 en 11 uur op het terrein van Stone Crusher N.V. te Kaya Industria Zuid # 6 terecht om de benzine op te halen.

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met de Management Assistant van Piskabon op telefoon nummer 777-8318.