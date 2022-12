Bario festival Rincon trekt weer veel bezoekers

KRALENDIJK- Het laatste Bario festival dat dit jaar is gehouden en ook in het teken stond van het jaareinde, is zaterdag gehouden in de wijk Rincon.

Het festival werd georganiseerd bij het populaire Para Mira restaurant, waar diverse standjes waren opgezet met eten, drinken en andere zaken die te koop werden aangeboden. Er waren, zoals gebruikelijk, ook de nodige muzikale optredens.

Miss Bonaire, Ruby Pouchet en Miss Tourism Bonaire, Caroline Porras waren ook op het Bario festival aanwezig. Veel toeristen zagen het wel zitten om een kiekje te nemen met de beide Bonairiaanse schonen.