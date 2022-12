Scooterrijder gewond na hit &run

KRALENDIJK – Een scooterrijder is zondag gewond geraakt bij aan aanrijding met een auto. De automobilist sloeg op de vlucht en heeft zich nog niet gemeld bij de politie. De bestuurder reed met zijn scooter op de E.E.G. Boulevard toen hij ter hoogte van een resort remde om over te steken.

Op dat moment werd hij vol van achter aangereden door een auto. De scooterrijder rolde over het dak van de auto en viel op de grond. Vervolgens reed de auto gewoon door richting zuiden. De man had letsel aan zijn knieën en schouders. De zaak wordt onderzocht.

Als er iemand is die iets heeft gezien of die meer informatie heeft over deze zaak, dan kan contact opgenomen worden met de politie via 715 8000, 911 of 112, of via de anonieme tip lijn 9310.