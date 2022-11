KRALENDIJK- Op zaterdagmiddag was er even consternatie toen een Hyundai Creta het water in reed op Playa Pabou en helemaal kopje onderging.

De bestuurder raakte bij het achteruitrijden met zijn slipper verstrikt in het gaspedaal en kon niet op tijd remmen. Gelukkig lukte het omstanders hulp te bieden, waardoor er geen persoonlijk letsel te betreuren is.

De auto lag bijna twee uur in het water, voordat deze door zwaar materieel weer op de kant kon worden gezet.