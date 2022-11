De Kamer van Koophandel viert ondernemerschap tijdens de “Global Entrepreneurship week” 2022 | Advertentie

De “Global Entrepreneurship week” is een week met tienduizenden evenementen wereldwijd die ondernemers stimuleert en inspireert binnen hun eigen ecosysteem. Organisaties gebruiken deze week voor het organiseren van activiteiten die uitstralen wat er gedurende het jaar in de hele organisatie gebeurt.

Het motto van de Global Entrepreneurship week is dit jaar “Unleashing Ideas ”. De Kamer van Koophandel geeft, gedurende de “Global Entrepreneurship week,” een aantal startende ondernemers een podium om hun nieuwe bedrijf te introduceren. Het gaat om bedrijven die gedurende de afgelopen twee maanden in het Handelsregister zijn ingeschreven en die actief zijn in verschillende bedrijfstakken.

De Kamer van Koophandel vestigt hiermee de aandacht op de ‘Global Entrepreneurship week’ die gedurende de week van 14 t/m 18 november 2022 wereldwijd wordt gehouden. Bovendien viert de Kamer het feit dat ondernemerschap op Bonaire zeer populair is gezien de toegenomen interesse om een bedrijf op Bonaire te starten.

Voor meer informatie en/of interesse over het starten van een bedrijf kunt u contact opnemen, met de Kamer van Koophandel Bonaire, afdeling BIS op nummer +599 7175595.