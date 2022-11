It Rains Fishes deze week van start met nieuwe eigenaren

KRALENDIJK- It Rains Fishes, het welbekende restaurant aan de boulevard, heeft sinds deze week nieuwe eigenaren. Het restaurant krijgt een nieuw concept maar je mag dezelfde kwaliteit en service verwachten die je gewend bent.

Tijdens het interview van Bonaire.nu met inmiddels oud-eigenaar Huub Groot en met één van de nieuwe eigenaren, Persia Rakers, vertellen ze beiden met veel liefde, passie en respect over de overname. Huub vertelt dat hij zo’n veertien jaar geleden als mede-eigenaar is begonnen bij It Rains Fishes, dat zich tot één van de oudste restaurants van het eiland kan rekenen. Het restaurant bestaat volgend jaar maar liefst vijfentwintig jaar. Huub heeft samen met zijn vrouw Shaina de afgelopen jaren It Rains Fishes opgebouwd tot het restaurant dat het nu is. It Rains Fishes is niet de enige onderneming van het stel op het eiland, ze zijn mede-eigenaren van diverse horeca-ondernemingen.

Een ingrijpende gebeurtenis afgelopen jaar in Huub zijn vriendenkring heeft hem aan het denken gezet en hem en zijn vrouw doen besluiten om een stapje terug te doen en meer te gaan genieten van het leven. Met deze instelling gingen zij op zoek naar een koper voor hun restaurant. Persia, haar man Raoul en hun compagnon Marcel hoorden totaal onverwacht dat It Rains Fishes te koop was. Vrienden zeiden: “Misschien is het iets voor jullie?” Het drietal ging in gesprek met Huub en Shaina. De klik en de fijne gesprekken die volgden gaven de betrokken partijen allemaal een enorm goed gevoel.

Persia vertelt dat zij en haar compagnons inmiddels acht jaar op Bonaire zijn en dat It Rains Fishes hun derde en laatste avontuur op het eiland is. Helaas werd ook Persia geconfronteerd met heftige gebeurtenis in haar leven. Na een gevecht tegen kanker besloot ze dat ze alles uit het leven wil halen wat er nog in zit. Niet per se een eigen zaak, het idee om It Rains Fishes over te nemen moest groeien, maar de fijne gesprekken en het enthousiasme van Raoul en Marcel zorgde ervoor dat deze kans niet voorbij is gegaan. Het drietal deelt de absolute passie van het horeca vak.

Door hun jarenlange samenwerking zijn de rollen goed verdeeld en nu dan ook alle drie eigenaar. Raoul is de Chef Kok, Marcel de Manager en Persia geniet in het bijzonder van haar rol als gastvrouw. Persia’s absolute passie is de horeca en het gastvrouwschap. Ze heeft ongelooflijk veel energie gekregen door de vele blijken van medeleven van alle lieve mensen die zij in de loop van de jaren hebben ontmoet. Zodoende kon er nog geen afscheid van Bonaire worden genomen en wil ze nog vele lentes mee. Voor alle drie is het een uitdagende stap maar een prachtige kans. De overname van It Rains Fishes is dan ook een nieuwe start, en zoals Persia zegt “Durf te leven, ik kies voor LEVEN!” Samen zijn ze vast besloten om in It Rains Fishes al hun kennis, kunde, liefde en passie te steken die zij hebben voor hun vak.

It Rains Fishes is vanaf deze week geopend vanaf 10.00 uur en heeft een nieuw lunch- en dinermenu.

Op zondag is It Rains Fishes gesloten.

Let’s [email protected] Fishes

Persia, Raoul en Marcel