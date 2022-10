KRALENDIJK- Sinterklaas en zijn Pieten komen dit jaar op 19 november aan in de haven van Kralendijk. Dat bevestigt de Komishon San Nikolas.

De Komishon San Nikolas is al weken druk met de voorbereidingen om te zorgen dat de Sint en zijn Pieten ook dit jaar weer feestelijk kunnen worden onthaald.

Omstreden

Hoewel de figuur van Zwarte Piet in Nederland al jaren steeds meer omstreden is, is daar op Bonaire nog nauwelijks sprake van. Hoewel er ook wel steeds meer anders gekleurde Pieten meevaren met de Sint, blijven de Zwarte Pieten nog altijd de boventoon voeren.

Hieronder een serie foto’s van de aankomst vorig jaar. Fotocredit: Komishon San Nikolas: